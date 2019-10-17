بعد انسحابها.. القوات الأمريكية تُدمر مخازن أسلحتها في سوريا

دمرت القوات الأمريكيةعبر ضربة جوية مستودع للذخيرة والمعدات عسكرية تخلت عنها في شمال سوريا بالتزامن مع انسحاب العسكريين الأمريكيين.

حيث قال المتحدث باسم التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش ميليس كاجينز:

” شاركت في الضربة مقاتلتان من طراز إف-15 إي قصفتا مصنع لافارج للأسمنت بعد أن غادرته كل قوات التحالف”.

وتبنى مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء مشروعاً يدين قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.

كما وافق أعضاء المجلس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على القرار بـ354 صوتاً مقابل 60 صوتاً.