بعد انسحاب أمريكا.. الصحة العالمية تتخذ إجراءات طارئة

بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الهيئة الدولية، أعلنت منظمة الصحة العالمية، “اتخاذ إجراءات عاجلة، وذلك في محاولة لمواجهة التحديات المالية التي ستواجهها بعد خسارتها أكبر ممول لها”.



وبحسب وكالة “بلومبرغ”، أكد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن “انسحاب الولايات المتحدة جعل الوضع المادي أكثر خطورة”.

وكتب المدير العام للمنظمة أن “الخطط تشمل: ترشيد التكاليف وتحسين الكفاءة، وتجميد التوظيف باستثناء المجالات الأكثر أهمية، وخفض نفقات السفر بشكل كبير، حيث ستكون جميع الاجتماعات افتراضية “دون موافقة استثنائية”.

هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر “بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية”، وقال: “إن منظمة الصحة العالمية تخدعنا، الجميع يخدعون الولايات المتحدة، لن يحدث هذا بعد الآن”.

هذا “وتعد الولايات المتحدة المانح والشريك الأكبر لمنظمة الصحة العالمية، وساهمت بمبلغ 1.284 مليار دولار خلال الفترة 2022-2023”.