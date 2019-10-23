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بعد انسحاب القوات الإماراتية.. التعزيزات السعودية تصل تباعاً إلى عدن!

عين ليبيا | آخر تحديث: 23 أكتوبر 2019 - 16:00
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ستتخذ القوات السعودية من معسكر التحالف العربي في مديرية البريقة غرب عدن، وقاعدة العند الجوية في محافظة لحج مقراً لها. [إنترنت]
كشفت مصادر محلية في محافظة عدن عن وصول تعزيزات عسكرية سعودية، منتصف ليلة الأربعاء، إلى العاصمة المؤقتة لليمن عدن بجنوب البلاد.

حيث أن عشرات من الجنود السعوديين وصلوا على متن طائرة نقل عسكرية إلى مطار عدن الدولي​​​، ومن المقرر وصول تعزيزات سعودية إضافية إلى عدن للانتشار بدلاً عن القوات الإماراتية التي انسحبت من هناك.

وستتخذ القوات السعودية من معسكر التحالف العربي في مديرية البريقة غرب عدن، وقاعدة العند الجوية في محافظة لحج مقراً لها.

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هذا وكانت قوات سعودية، تضم دبابات وعربات وجنود، وأخرى سودانية وصلت الأربعاء الماضي، إلى ميناء الزيت في مديرية البريقة غرب عدن، تم توزيعها بين المطار الدولي في مديرية خورمكسر شرق عدن، ومعسكر التحالف في مديرية البريقة.

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