بعد انطلاقه من سواحل زوارة.. وصول قارب يحمل 20 مُهاجراً إلى لامبيدوزا

أكدت وكالة آكي الإيطالية أن منظمة إنسانية كانت قد اعلنت في وقت سابق عن وصول قارب مهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الصقليّة، كان قد إنطلق من سواحل ليبيا.

حيث كتب مشروع Alarm Phone التابع لمنظمة Watch The Med في تويتر، أن القارب غادر سواحل مدينة زوارة الليبية، يحمل على متنه 20 شخصاً.

كما أوضح المشروع الإنساني أنه لم يتمكن من إعادة الاتصال بالقارب، لكنه أبلغ خفر السواحل، مؤكداً وصول القارب مؤخراً إلى لامبيدوزا.

هذا وتم تأسيس مشروع Alarm Phone في أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا، وهو يكرس خط هاتف مباشر منظم ذاتياً، للاجئين الذين يواجهون صعوبات في مياه البحر المتوسط، على متن القوارب المنكوبة، ليوفر لهم فرصة ثانية لإيصال نداء استغاثتهم.