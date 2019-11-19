بعد انفجار في مستودع طريق المطار جنوب طرابلس.. «الوطنية للنفط» تدعو إلى وقف الحرب

دعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى الوقف الفوري للاشتباكات والابتعاد عن مرافقها فورا، وذلك بعد تجدد الاشتباكات جنوب مدينة طرابلس، وسقوط مقذوف عيار 14.5 بساحة مستودع شركة البريقة بطريق المطار، على بعد مسافة لا تتعدى خمسين مترا عن دوارة تعبئة الغاز.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، الثلاثاء، أن القذيفة تسببت في اشتعال حريق تمكن رجال الإطفاء من التعامل معه والسيطرة عليه دون أضرار تذكر والحمد لله.