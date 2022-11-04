بعد انقسام لسنوات.. اعتماد المسودة النهائية لاتفاق توحيد ديوان المحاسبة

اعتمدت اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات الوطنية في ليبيا، مسودة اتفاق نهائية بالإجماع لتوحيد ديواني المحاسبة في طرابلس والبيضاء.

وقال رئيس اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات الوطنية رئيس مفتاح الحرير إنهم عازمون على إنهاء حالة الانقسام والازدواج المؤسسي بمؤسسات الدولة كافة، والحفاظ على وحدة العمل.

وتأتي مسودة الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات في تونس بين لجنتي الاتصال والتواصل المشكلة من ديواني المحاسبة طرابلس والبيضاء، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في ليبيا ومعهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام.

وكانت اللجنة اعتمدت في يونيو الماضي خارطة الطريق المصادق عليها من الطرفين، وذلك لتوحيد عمل ديواني المحاسبة وتحقيق الرقابة المالية والفنية بهدف الحفاظ على الأموال العامة