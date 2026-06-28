بعد انقطاع استمر 15 يوماً.. عودة التيار الكهربائي إلى مدينة غات

أعلن المجلس البلدي غات عن عودة التيار الكهربائي إلى المدينة بشكل كامل، بعد انتهاء الفرق الفنية والمهندسين في الشركة العامة للكهرباء من أعمال الصيانة وإعادة تأهيل خط نقل الكهرباء، الذي تعرض لأضرار نتيجة سقوط برجين غرب مدينة أوباري بسبب التقلبات الجوية.

وتسبب العطل في انقطاع الكهرباء عن مدينة غات لمدة 15 يومًا، ما انعكس بشكل مباشر على عدد من الخدمات الأساسية داخل المدينة خلال فترة الانقطاع.

وأوضح المجلس أن فرق الصيانة عملت على مدار الأيام الماضية في ظروف ميدانية صعبة لإصلاح الأعطال وإعادة الخط إلى الخدمة، حتى تمكنت من إعادة التيار الكهربائي إلى المدينة واستقرار الشبكة مجددًا.

وتقدم المجلس البلدي غات بالشكر والتقدير إلى جميع الفرق الفنية والمهندسين والعاملين في الشركة العامة للكهرباء على جهودهم المبذولة، كما ثمّن دور الجهات الأمنية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية التي ساهمت في دعم جهود التعامل مع الأزمة والتخفيف من آثارها.

كما عبّر المجلس عن تقديره لأهالي مدينة غات على صبرهم وتعاونهم خلال فترة الانقطاع، مؤكدًا أن هذا التكاتف كان عنصرًا أساسيًا في تجاوز الأزمة.

وأكد المجلس أن هذه الحادثة ستُشكل دافعًا لوضع خطط أكثر فاعلية لتعزيز الجاهزية ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ، بما يحد من تأثير مثل هذه الأزمات مستقبلًا ويضمن حماية الخدمات الأساسية.