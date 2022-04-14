بعد انقطاع لسنوات.. الطيران المصري يعود برحلاته إلى بنغازي

أفادت الشركة القابضة لمصر للطيران بالبدء في تسيير رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبنغازي الاثنين المقبل، بواقع رحلة يوميا.

وقال رئيس الشركة عمرو أبو العينين، إن مصر للطيران تولي اهتماما خاصا بالنقاط ذات الأهمية الإستراتيجية ومنها مدينة بنغازي، وفق ما نقلته صفحة ” Media EGYPTAIR” الصادرة عن الإدارة العامة للدعاية والإعلام المصرية.

ولفت أبو العينين إلى أهمية تسيير تلك الرحلات لوجود الكثير من المصريين المقيمين والعاملين في الأراضي الليبية، ولتعزيز التبادل التجاري بين مصر وليبيا، مشيرا إلى أن الشركة ستشغل طائرتها من طراز بوينغB737-800 في تلك الرحلات.