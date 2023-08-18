بعد انقطاع 24 ساعة.. الكهرباء يعود إلى لبنان

عادت التيار الكهربائي، الجمعة، إلى كافة المناطق اللبنانية إثر التوصل إلى حل لإعادة تغذية البلاد بالتيار، بعد أكثر من 24 ساعة على انقطاعها بشكل كامل.

ومساء الأربعاء، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، توقف محطتين عن العمل كليا نتيجة عدم تسديد جزء من مستحقاتها المترتبة بالعملة الأجنبية والتي تبلغ نحو 10 ملايين دولار، ما أسفر عن قطع التيار عن كافة أراضي البلاد.

والخميس، تعهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للمسؤولين في الشركة المشغلة، خلال اتصال هاتفي، بتسديد المستحقات من حقوق السحب الخاص التي حولها صندوق النقد الدولي إلى البلاد.

وقالت وكالة «الأناضول» إنّ البلاد تواجه مشكلة في تحويل الأموال لتغطية نفقات رئيسية للحكومة إذا لم يتوفر الغطاء القانوني لها وذلك منذ انتهاء ولاية رياض سلامة حاكم مصرف لبنان السابق.

وأدى الانقطاع الكامل للكهرباء في لبنان منذ مساء الأربعاء، إلى توقف العديد من المرافق العامة كما شكلت تهديدا لتوقف عدد آخر مثل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.