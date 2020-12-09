بعد «بريكست».. بريطانيا تتفق مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة مع إيرلندا الشمالية

بريطانيا والاتحاد الأوروبي أعلنو عن اتفاق لإدارة التجارة مع إيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وبعد اجتماع في بروكسل، قال الوزير البريطاني مايكل غوف ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش إن الاتفاق تم “من حيث المبدأ” ويتضمن ترتيبات حدودية. ونتيجة لذلك، ستسحب لندن ثلاثة بنود موضع خلاف في مشروع قانون معروض على البرلمان كان من شأنه أن يحرم بروكسل من أن يكون لها رأي في الترتيبات التجارية المستقبلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية ودولة إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي” وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.