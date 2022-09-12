بعد بلبلة وشغل الرإي العام.. مركز الأغذية يكشف نتائج تحاليل الخبز في ألمانيا

أكّد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية خلوّ عينات الدقيق والخبز المُرسلة إلى ألمانيا لتحليلها، من أي أثر لمادة برومات البوتاسيوم المحظورة.

وأوضح المركز أنّه مستغرب من قيام جهات ذات سيادة بالدولة الليبية بقيامها بتصريحات دون التأكد من مصدقيتها و مضمونية نتائجها وإظهارها بشكل غير رسمي او مستندي عبر مواقع التواصل الإجتماعي مُحدثه بذلك حالة من الهلع و الخوف بين صفوف المواطنين.

وأضاف المركز أنّه فصل في هذا الأمر في وقت سابق بإجراء علمي مهني أكّد منتج الخبز و الدقيق من وجود مادة برومات البوتاسيوم داخله، وذلك عن طريق أبحاث وتحاليل استمرت قرابة السنة اُجريّت على عدد 454 عينة شملت مصانع الخبز و الدقيق و محسنات الخبزة.

وتابع المركز أنّ تونس أنكرت اعتمادها لنتائج إحدى المختبرات على أراضيها ادعى وجود مادة برومات البوتاسيوم في الخبز، مشيرا إلى أنّ تونس ليس لديها امكانية الكشف عن مادة برومات البوتاسيوم.