بعد بلوغه 80 عاما.. ترامب: أجبت عن كل أسئلة «الاختبار الإدراكي» بشكل صحيح

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إنه انتهى من إجراء فحص طبي في مركز “والتر ريد” الطبي العسكري، في إشارة إلى الفحص الذي خضع له في أواخر مايو، والذي أعلن البيت الأبيض بعده أن الرئيس الأمريكي يتمتع بصحة ممتازة.

وكتب ترامب، الذي بلغ عامه الثمانين في يونيو، في منشور عبر منصة “تروث سوشال”: “انتهيت للتو من فحص طبي مثالي في مركز والتر ريد، وأنا أجري هذا الفحص كل ستة أشهر”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “طلبت إجراء اختبار إدراكي آخر، وأنا الرئيس الوحيد الذي يفعل ذلك، ثلاث مرات، وتفوقت فيها جميعًا، أجبت على كل سؤال بنحو صحيح”.

وأوضح البيت الأبيض أن ترامب كان يشير في منشوره إلى الفحص الطبي الذي خضع له في مايو، وليس إلى فحص جديد منفصل عن المتابعة التي أعلن عنها سابقًا.

وجاءت تصريحات ترامب ضمن منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاجم فيه مراسلة صحيفة “نيويورك تايمز” ماغي هابرمان وزميلها جوناثان سوان، بعد نشرهما كتابًا يتناول عودة ترامب إلى السلطة، وهو الكتاب الذي حظي باهتمام واسع.

وتناول كتاب هابرمان وسوان، الذي يحمل عنوان “تغيير النظام داخل رئاسة دونالد ترامب الإمبراطورية”، مخاوف نقلها بعض معاوني البيت الأبيض بشأن عمر ترامب وقدرته على تحمل أعباء المنصب وحالته البدنية.

ويبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 80 عامًا، وهو أكبر شخص يتولى منصب رئيس الولايات المتحدة، ما جعل مسألة صحة القادة المتقدمين في السن وقدرتهم على أداء مهامهم محور نقاش متكرر في واشنطن.

وتزايد الاهتمام بهذا الملف بعد الجدل الذي رافق الحالة الصحية للرئيس السابق جو بايدن، إذ أدت المخاوف المتعلقة بقدراته الإدراكية في نهاية المطاف إلى إنهاء حملته لإعادة انتخابه عام 2024.

وسبق أن تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة مرات عن أدائه في الاختبارات المعرفية، مؤكدًا أنه خضع لها أكثر من مرة وحقق نتائج وصفها بالأفضل، في محاولة للتأكيد على جاهزيته الذهنية وقدرته على مواصلة أداء مهام الرئاسة.