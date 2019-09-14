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بعد بيانات إيجابية لمبيعات التجزئة الأمريكية.. انخفاض طفيف يطال أسعار الذهب

عين ليبيا | آخر تحديث: 14 سبتمبر 2019 - 16:10
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تراجعت العقود الأميركية للذهب 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1499.50 دولار للأوقية. [رويترز]
هبطت أسعار الذهب وسجلت ثالث هبوط أسبوعي على التوالي بعد أن دفعت بيانات إيجابية لمبيعات التجزئة الأمريكية وآمال بانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أسواق الأسهم وعوائد السندات للصعود.

حيث انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة ليختتم جلسة التداول عند 1488.45 دولار للأوقية، مُنهياً الأسبوع على خسارة تزيد عن واحد في المئة.

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كما تراجعت العقود الأميركية للذهب 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1499.50 دولار للأوقية.

هذا وينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأميركي” هذا الأسبوع والذي من المتوقع أن يخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل للمرة الثانية على التوالي.

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