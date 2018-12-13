بعد تأجيج الحرب التجارية بينهما.. الصين توافق على خفض رسوم السيارات المستوردة من الولايات المتحدة

أعلن وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، موافقة الصينلى خفضرسومها على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة واستئناف شراء الصويا.

وأوضح الوزير الأمريكي في تصريح لشبكة «سي إن بي سي» الأميريكية أن خطوات بكين سوف تثبت أن الرئيس الأمريكي كان محقًا عندما أعلن خلاصة المحادثات التي أجراها مع نظيره الصيني مؤخرًا، مؤكدًا بذلك تقارير لقيت ترحيبًا لدى المستثمرين.

يذكر أن الرئيسان التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين التي عُقِدت في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس في الأول من ديسمبر الجاري، واتفقا على هدنة تجارية لمدة تسعين يوما لإفساح المجال أمام التوصل إلى حل للنزاع التجاري المتفاقم.

يشار أن الصين قامت في يوليو الماضي بخفض رسوم استيراد السيارات من 25 إلى 15 بالمئة ما شكل دفعا لمصنعي السيارات الأجانب الحريصين على زيادة نسبة المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وبعد تصاعد الخلافات مع الولايات المتحدة، ردت بكين بفرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة قيمتها 25 بالمئة ليرتفع إجمالي رسوم الاستيراد إلى 40 بالمئة.