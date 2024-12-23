بعد تألقه أمام «توتنهام».. رقم قياسي جديد لـ«محمد صلاح» بالدوري الإنكليزي

واصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز بتحقيقه أرقاما غير مسبوقة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ سجّل صلاح هدفين وصنع مثلهما، ليساهم في فوز نادي ليفربول على نظيره توتنهام بنتيجة 3-6، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من البريميرليغ.

وأحرز النجم المصري هدفين في الدقيقتين 54 و61، كما قدم تمريرتين حاسمتين إلى زميليه دومينيك سوبوسلاي ولويس دياز عند الدقيقتين 45+ و81.

وبعد مساهمته في 4 أهداف، أصبح صلاح أول لاعب في مسابقة البريميرليغ يسجل 10 أهداف ويصنع مثلهم أو أكثر قبل نهاية العام.

فيما وصل فريق “الريدز” للنقطة 39 في صدارة سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2025/2024، بفارق 4 نقاط عن ملاحقه، تشيلسي.

وفي تصريحاته لشبكة “سكاي سبورتس”، قال “الفرعون”: “كنا جيدين على المستوى الهجومي، ولكن دفاعيا أعتقد أننا بحاجة إلى التحسن. لقد استقبلنا ثلاثة أهداف وكان الأمر صعبا”.

وأصبح مهاجم ليفربول البالغ 32 عاما، أول لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى تحقيق أرقام قياسية من رقمين (تهديف وصناعة)، في موسم قبل عيد الميلاد، وصلاح هو أيضا أول لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي يسجل ما لا يقل عن 10 أهداف، ويقدم ما لا يقل عن 10 تمريرات حاسمة في 4 مواسم متتالية.

وبفضل ما فعله محمد صلاح أمام توتنهام، أصبح رابع أفضل هداف في تاريخ ليفربول، برصيد 229 هدفاً في جميع المسابقات، وذلك خلف كل من إيان راش (346)، وروجر هانت (285)، وجوردون هودجسون (241).

وعند سؤاله عما إذا كان بإمكانه تحطيم الرقم القياسي الذي سجله أسطورة ليفربول إيان راش، صرح مازحا: “لا أعرف كيف سجل كل هذا العدد من الأهداف. أعتقد أن كرة القدم في ذلك الوقت كانت تُلعب بسبعة لاعبين ضد سبعة وليس 11 ضد 11 (يضحك). إنه أسطورة للنادي، وأنا على تواصل معه بشكل مستمر”.

أما بشأن تطورات مسألة تجديد عقده مع ليفربول، فعلق صلاح: “لا يوجد أي جديد بشأن تجديد عقدي”.

🚨 رســمــيًــا 🚨



محمد صلاح رابع الهدافين التاريخيين بتاريخ ليفربول.



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🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/sVtuFdzllQ — عالم ليفربول (@LFCExtensive) December 22, 2024

"مهما كان المركز [قائمة هدافي ليفربول] الذي سأُنهي به بمسيرتي سأكون سعيداً"



مقابلة الملك المصري محمد صلاح بعد مساهمته بـ 4 أهداف بالفوز 6-3 على توتنهام. pic.twitter.com/6WqTtlGvzt — 𝐋𝐅𝐂 𝟒𝐀𝐑 (@LFC4Ar) December 22, 2024