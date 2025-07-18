بعد تألقه في مونديال الأندية.. الهلال السعودي يجدد عقد حارسه ياسين بونو

أعلن نادي الهلال السعودي توصله إلى اتفاق نهائي مع حارسه المغربي ياسين بونو لتمديد عقده مع الفريق حتى صيف عام 2028، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة في إمكانياته ودوره المؤثر مع “الزعيم”.

وجاء هذا القرار بعد المستوى المميز الذي قدمه بونو خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، حيث ساهم في قيادة الهلال إلى الدور ربع النهائي.

ووفقًا لتقارير صحفية سعودية، تم الاتفاق على تمديد عقد الحارس لمدة موسمين إضافيين بعد انتهاء عقده الحالي في يونيو 2026، مع زيادة كبيرة في راتبه السنوي وحوافز مالية مغرية.

وكان بونو قد انضم للهلال في صيف 2023 قادمًا من إشبيلية الإسباني، ونجح بسرعة في فرض نفسه كأحد أبرز نجوم الفريق، مشاركًا في 92 مباراة حتى الآن، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 36 مباراة، وساهم في تتويج الهلال بأربعة ألقاب محلية.

ويتوقع أن يعلن النادي عن تجديد العقد رسميًا خلال الأيام المقبلة.

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الهلال يتوصل لاتفاق مع ياسين بونو للتجديد لمدة موسمين قادمة 💙💙💙@MidanAlYaum pic.twitter.com/3ZMao5dieC — منبر الهلال – Mnbr Alhilal (@MnbrAlhilal) July 17, 2025