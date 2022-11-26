بعد تأهل منتخب بلاده.. الرئيس الفرنسي يُغرّد بالعربية

أصبح منتخب فرنسا أول المتأهلين إلى دور 16 بنهائيات كأس العالم قطر 2022، وذلك بفوزه على منتخب الدانمارك بنتيجة 2-1 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وعلى إثر هذا الفوز، غرّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باللغة العربية، حيث نشر على حساباته الرسمية في المواقع الاجتماعية تغريدة باللغة العربية، جاء فيها: “في عالم يواجه سلسلة من الأزمات، من واجبنا الحفاظ على الروح الرياضية كونها مساحة لتقارب الشعوب حول القيم العالمية”.

وأضاف ماكرون: “لون العالم يرقص فرحا بعد كلّ هدف تحرزونه. لذا، فلنرقص فرحا سويا! ومرّة أخرى “هيّا أيّها الزرق!”.

في عالمٍ يواجه سلسلة من الأزمات، من واجبنا الحفاظ على الروح الرياضية كونها مساحة لتقارب الشعوب حول القيم العالمية. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 26, 2022

لون العالم يرقص فرحاً بعد كلّ هدفٍ تحرزونه. لذا، فلنرقص فرحاً سوياً! ومرّة أخرى "هيّا أيّها الزرق!" — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 26, 2022

وباتت فرنسا أول المنتخبات المتأهلة إلى الدور المقبل برصيد 6 نقاط،بعد فوزها على كل من أستراليا والدنمارك.