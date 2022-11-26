بعد تأهل منتخب بلاده.. الرئيس الفرنسي يُغرّد بالعربية

عين ليبيا | نُشر: السبت، 26 نوفمبر 2022 - 21:46 | آخر تحديث: 26 نوفمبر 2022 - 21:49 نُشر: السبت، 26 نوفمبر 2022 - 21:46
رياضة
أ ف ب
ماكرون يغرّد بالعربية بعد تأهل فرنسا لدور 16

أصبح منتخب فرنسا أول المتأهلين إلى دور 16 بنهائيات كأس العالم قطر 2022، وذلك بفوزه على منتخب الدانمارك بنتيجة 2-1 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وعلى إثر هذا الفوز، غرّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باللغة العربية، حيث نشر على حساباته الرسمية في المواقع الاجتماعية تغريدة باللغة العربية، جاء فيها: “في عالم يواجه سلسلة من الأزمات، من واجبنا الحفاظ على الروح الرياضية كونها مساحة لتقارب الشعوب حول القيم العالمية”.

وأضاف ماكرون: “لون العالم يرقص فرحا بعد كلّ هدف تحرزونه. لذا، فلنرقص فرحا سويا! ومرّة أخرى “هيّا أيّها الزرق!”.

وباتت فرنسا أول المنتخبات المتأهلة إلى الدور المقبل برصيد 6 نقاط،بعد فوزها على كل من أستراليا والدنمارك.

آخر تحديث: 26 نوفمبر 2022 - 21:49
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