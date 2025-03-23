بعد تاريخ ملئ بالإنجازات.. وفاة أسطورة الكرة الجزائرية «جمال مناد»

بعد معاناته مع مرض مفاجئ، توفي أسطورة الكرة الجزائرية المهاجم الدولي السابق “جمال مناد”، عن عمر ناهز 64 عاما.

وبحسب ما قال فريقه السابق شبيبة القبائل، في بيان: “تعيش أسرة كرة القدم الجزائرية ونادي شبيبة القبائل حالة من الحزن والأسى بعد الإعلان عن وفاة اللاعب السابق وأسطورة كرة القدم الوطنية “جمال مناد”.

وأضاف: “نتقدم بأحر التعازي لعائلته وأحبائه ولكل أسرة كرة القدم الجزائرية. في هذا الوقت من الحزن العميق، نشارككم آلامكم ونتحد في الصلاة”.

من جانبه، نعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان نشره على صفحته في موقع “فيسبوك” اللاعب الدولي السابق، حيث قال: “ببالغ الحزن والأسى تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، نبأ وفاة اللاعب الدولي السابق والمدرب القدير “جمال مناد”.

وأضاف: “بهذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس الاتحاد باسمه وباسم أعضاء مكتبه الفيدرالي إلى عائلة الفقيد وكل أسرة كرة القدم الجزائرية، بخالص التعازي وأسمى عبارات المواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

هذا وبحسب وسائل إعلامية، “يعد “جمال مناد”، المولود في مدينة البيض الجزائرية في 22 يوليو 1960، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم في البلاد، إذ ساهم في أول تتويج لمنتخب محاربي الصحراء بكأس أمم إفريقيا عام 1990، التي احتضنتها الجزائر، وبدأ مشواره الكروي في نادي شباب بلوزداد، ولعب معه بين عامي 1977 و1981، وساهم في تتويجه بلقب الكأس في موسم 1977-1978، قبل أن ينتقل إلى نادي شبيبة القبائل حيث عرف أوج تألقه وذروة تتويجاته”.

وبحسب المعلومات، “قاد “مناد” فريق “الكناري” إلى التتويج بلقب كأس إفريقيا للأندية البطلة (دوري أبطال إفريقيا حاليا) عام 1981، وكأس السوبر الإفريقي عام 1982، كما توج بلقب كأس الكؤوس الإفريقية للأندية عام 1995، فضلا عن الفوز بلقب الدوري الجزائري خمس مرات وكأس الجزائر مرة واحدة، ولعب بألوان نادي اتحاد الجزائر، فضلا عن احترافه في نادي نيم الفرنسي وفاميليكانو البرتغالي، قبل اعتزاله في موسم 1996-1997″.

بالإضافة إلى ذلك، “خاض “جمال مناد” تجربة التدريب بعد نهاية مشواره كلاعب، حيث تولى تدريب أندية اتحاد عنابة، مولودية الجزائر، اتحاد الجزائر، اتحاد الحراش، ونادي الوحدة السعودي ، قبل أن يتولى منصب المدير الرياضي في نادي شبيبة القبائل في موسم 2022-2023، وهو آخر عهده بالعمل في كرة القدم”.

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