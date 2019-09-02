بعد تبادل القذائف.. هدوء حذر يُخيم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

سيطر الهدوء الحذر على الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد ساعات من التوتر تبادل خلالها الجيش الإسرائيلي وحزب الله إطلاق القذائف.

حيث أعلن الجيش الإسرائيلي على لسان المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي أنه تم رفع الإجراءات التي اتخذت خلال التصعيد في الجبهة الداخلية باستثناء النشاطات الزراعية على السياج الحدودي مع لبنان.

كما أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل الحفاظ على حالة الجاهزية القصوى في المجالات الدفاعية والهجومية في مواجهة سيناريوهات متنوعة، مشيراً إلى استعداده لكل الاحتمالات.

من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده ستتخذ قرارات حول الخطوات القادمة بناء على تطورات الوضع على الحدود مع لبنان، مؤكداً عدم سقوط أي جرحى بين الجنود الإسرائيليين بالقول:

“أستطيع الآن أن أعلن خبراً مهماً، لم يصب أحد من طرفنا ولا بخدش”.

هذا وأكد الجيش الإسرائيلي أن حزب الله تمكن من تنفيذ العملية التي خطط لها لكنه فشل في تحقيق غاياته، مشيراً إلى أن تلك العملية تمثلت في إطلاق 2-3 صواريخ مضادة للدروع باتجاه جيب عسكري قرب بلدة أفيفيم الحدودية مع لبنان دون وقوع إصابات.

وتحدث إعلام حزب الله عن سقوط 4 مصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن القصف الإسرائيلي طال قرى مارون الراس ويارون وعيترون ومدينة بنت جبيل، وأن الجيش الإسرائيلي استخدم خلاله قذائف بينها مدفعية وعنقودية وحارقة وفوسفورية.

وأكد الجانب اللبناني أن القصف تسبب باشتعال حرائق في محيط المراكز السكنية المستهدفة والعديد من حقول القمح والأعشاب في خراج بلدة مارون الراس.