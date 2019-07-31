الرئيسية | عربي ودولي

بعد تجارب كوريا الشمالية الصاروخية.. جيش كوريا الجنوبية يُعلن استعداده

عين ليبيا | آخر تحديث: 31 يوليو 2019 - 11:41
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

إطلاق كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ لا يسهم في الجهود المبذولة لتخفيف التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية. [إنترنت]
أكدت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، أن الصاروخين قصيري المدى اللذين أطلقتهما بيونغ يانغ صباح اليوم بلغا ارتفاعاً قدره 30 كيلو متراً.

حيث أوضح الجيش الكوري الجنوبي، أن صاروخي الشطر الكوري الشمالي الباليستيين قطعا مسافة تقدر بـ250 كيلو متراً، بعد إطلاقهما على التوالي من منطقة ووسان على الساحل الشرقي للبلاد، مشيراً إلى أن الاستخبارات الأمريكية والكورية الجنوبية تجري تحليلاً دقيقاً للتجربة الصاروخية.

كما أفيد أيضاً بأن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب، تحسباً لتنفيذ عمليات إطلاق صاروخية إضافية مع محافظته على حالة الاستعداد.

أخبار ذات صلة
سقوط 184 قتيل منذ بدء الاحتجاجات في السودان

هذا وشددت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، على أن إطلاق كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ لا يسهم في الجهود المبذولة لتخفيف التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية، ودعت بيونغ يانغ إلى الكف عن مثل هذه الأعمال.

وتأتي عملية إطلاق صاروخين باليستيين من قبل كوريا الشمالية بعد ستة أيام من إطلاقها صاروخين باليستيين قصيري المدى من نفس المنطقة في البحر الشرقي، بلغ ارتفاع طيرانهما 50 كيلو متراً، في أول عمل استفزازي من وجهة نظر سيئول منذ مايو.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن