من 1986 إلى 2026.. الأرجنتين تعيد كتابة «صفحات المجد» العالمي

أفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بأن منتخب الأرجنتين حقق إنجازًا تاريخيًا جديدًا ببلوغه نهائي كأس العالم 2026، عقب فوزه على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي، مساء الأربعاء.

وأوضح “فيفا” أن المنتخب الأرجنتيني أصبح سادس منتخب في تاريخ كأس العالم يتوج باللقب ثم يصل إلى المباراة النهائية في النسخة التالية، ليكرر بذلك الإنجاز الذي حققه قبل 36 عامًا، عندما أحرز لقب مونديال 1986 ووصل إلى نهائي نسخة 1990.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن القائمة التاريخية تضم منتخب إيطاليا بعد تتويجه في نسختَي 1934 و1938، ومنتخب البرازيل في نسختَي 1958 و1962، ثم البرازيل مرة أخرى في نسختَي 1994 و1998، إضافةً إلى منتخب فرنسا بعد لقب 2018 وبلوغه نهائي نسخة 2022.

وفي سياق متصل، ذكرت شبكة “سكواكا” المتخصصة في الإحصاءات الرياضية أن منتخب الأرجنتين أصبح أكثر المنتخبات تحقيقًا للانتصارات في مباريات الدور نصف النهائي بكأس العالم.

وأوضحت الشبكة أن المنتخب الأرجنتيني بدأ سجل انتصاراته في نصف النهائي بالفوز على منتخب الولايات المتحدة بنتيجة 6-1 في مونديال 1930، ثم تغلب على منتخب بلجيكا بنتيجة 2-0 في نسخة 1986.

وأضافت أن الأرجنتين أقصت منتخبي إيطاليا وهولندا بركلات الترجيح في نسختَي 1990 و2014، قبل الفوز على منتخب كرواتيا بثلاثية نظيفة في نصف نهائي مونديال 2022، ثم إضافة انتصارها الأخير على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1 في نسخة 2026.

وبتأهله إلى نهائي كأس العالم 2026، عزز منتخب الأرجنتين تفوقه على منتخب إنجلترا في المواجهات المباشرة بين المنتخبين في تاريخ البطولة، بعدما حقق انتصاره الثالث.

وجاءت انتصارات الأرجنتين على إنجلترا في كأس العالم عبر الفوز بنتيجة 2-1 في مونديال 1986، والانتصار بركلات الترجيح في الأدوار الإقصائية لنسخة 1998، ثم الفوز في نصف نهائي نسخة 2026.

في المقابل، حقق منتخب إنجلترا ثلاثة انتصارات على الأرجنتين في بطولات كأس العالم، خلال نسخ 1962 و1966 و2002.

ويُعد وصول الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليًا إنجازًا نادرًا في تاريخ البطولة، إذ نجحت منتخبات قليلة فقط في الحفاظ على حضورها في المباراة النهائية بين نسختين متتاليتين.

ويعكس هذا الإنجاز استمرارية المنتخبات الكبرى القادرة على الحفاظ على مستواها التنافسي خلال دورات المونديال المتعاقبة.