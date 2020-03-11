بعد تجاوز الإصابات 120 ألفاً.. «الصحة العالمية» تُعلن كورونا وباء عالمياً

منظمة الصحة العالمية تصنف فيروس كورونا “وباء عالميا”. [رويترز]

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه يمكن تصنيف فيروس كورونا المستجد بأنه وباء عالمي.

وأوضح المدير العام للمنظمة، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها العميق لمستويات انتشار الفيروس وحدّته، كما أن قلقها عميق تجاه عدم اتخاذ الإجراءات الكافية.

من جهته، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، مايك رايان، إن استخدام عبارة وباء عالمي لوصف كورونا الجديد لن يغير من طريقة تعامل المنظمة مع الفيروس، وفق قوله.

ولفت رايان إلى أن دولا أخرى ستكون في نفس وضع إيطاليا وإيران مع فيروس كورونا قريبا جدا، حيث يعرف هذان البلدان تفشيا كبيرا للفيروس.

في المقابل، أكد رايان أنه “على الرغم من تصنيف كورونا وباء عالميا، إلا أنه يمكن السيطرة عليه”.

وأصاب الفيروس بحسب آخر إحصائيات أكثر من 120 ألف شخص حول العالم، حيث تفشى فيروس كورونا المستجد في القارات الخمس وبات يؤثر في الحياة اليومية والاقتصادية لعدد متزايد من الدول، وتسبب في أكثر من 4000 وفاة في 114 بلدان ومنطقة.

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