بعد تحذير «بايدن» لها.. السعودية تؤكد بأنّها لا تقف إلى جانب روسيا

نفىوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير وجود دوافع سياسية وراء قرار «أوبك+» خفض الإنتاج.

وقال الجبير، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إنّ قرار خفض الإنتاج جاء بهدف تجنب تقلبات كبيرة في أسعار النفط، والتي قد تنعكس على المستهلكين في أنحاء العالم.

وأشار الجبير إلى أن سعر النفط قد انخفض بالفعل منذ الإعلان عن القرار الأسبوع الماضي، مؤكدا أنّ بلاده لا تقف إلى جانب روسيا، إلا أنها تسعى إلى ضمان استقرار أسواق النفط.

وذكر الجبير، الذي يشغل أيضًا منصب وزير المناخ في البلاد، «فيما يتعلق بالتصريحات المعارضة للقرار، لا أقبلها لأنّني أعتقد أنّ الخلاصة هي أن كل عضو من دول أوبك وأوبك+ أيده، وبالتالي فإنه قرارا بالإجماع».

واختتم الوزير السعودي قائلا إنّ بلاده تتطلع إلى المزيد من الأسواق المستقرة، وأنّها تتطلع إلى أسواق مزودة بشكل كافٍ، وأنّ المملكة لا تستخدم النفط وتحالف أوبك+ كسلاح ضد الولايات المتحدة أو لإضرارها.

ومساء الثلاثاء، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن المملكة العربية السعودية من عواقب قرارها بخفض إنتاج النفط الخام ضمن تحالف «أوبك+».