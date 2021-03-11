بعد تحذير من غزو صيني.. سفينة حربية أمريكية تعبر مضيق تايوان

عبرت سفينة حربية أمريكية مضيق تايوان، اليوم الخميس، بعد يوم من تحذير أميرال أمريكي من احتمال اجتياح الصين تايوان.

وعبرت سفينة “يو إس إس جون فين” المضيق الفاصل بين البر الصيني الرئيسي وتايوان في إجراء روتيني، وفق الأسطول الأمريكي السابع.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن بيان الأسطول الأمريكي، أن الرحلة كانت الثالثة من نوعها منذ تسلم الرئيس جو بايدن السلطة “وتظهر التزام الولايات المتحدة حيال حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهادئ والهندي”.

يُشار إلى أن السفن الحربية الأمريكية كثيرا ما تُجري تدريبات في المضيق تثير عادة حفيظة بكين التي تؤكد أحقيتها بتايوان والمياه المحيطة بها، في حين تعتبر الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى أن مياه المضيق مياه دولية مفتوحة للجميع.

وتأتي عملية الترانزيت الأخيرة في اليوم نفسه الذي قالت فيه بكين إن قائد القيادة العسكرية لمنطقة المحيطين الهادئ والأطلسي الأميرال فيليب ديفيدسون “بالغ” عمدا في تحذيره من احتمال غزو الجيش الصيني لتايوان.

وكان فيليب ديفيدسون قد حذر الثلاثاء الماضي، خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي من أن الولايات المتحدة تخسر تفوقها العسكري لصالح الصين التي قد تغزو تايوان في غضون 6 سنوات.