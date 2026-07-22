بعد تحركاتها في الأمم المتحدة.. ليبيا تتلقى إشادات دولية وعربية

تلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، رسائل تقدير وشكر من ماليزيا وجامعة الدول العربية، في خطوة تعكس استمرار التواصل الدبلوماسي وتعزيز علاقات التعاون مع طرابلس على المستويين الدولي والعربي.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور تلقى، بتاريخ 6 يوليو 2026، رسالة تقدير من وزير خارجية ماليزيا داتو سري أوتاما حسن، على خلفية الدعم الذي قدمته دولة ليبيا خلال انتخابات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك.

وأعرب وزير خارجية ماليزيا في رسالته عن تقدير بلاده للدعم الليبي، مؤكدًا التزام كوالالمبور بمواصلة العمل المشترك مع ليبيا بروح الشراكة والاحترام المتبادل، سواء ضمن إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة أو في مختلف القضايا المرتبطة بأجندة المنظمة الدولية.

ويأتي هذا التواصل في إطار العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وماليزيا، وضمن التعاون بين البلدين في المحافل الدولية، حيث تشكل المؤسسات التابعة للأمم المتحدة مساحة للتنسيق بين الدول الأعضاء حول الملفات السياسية والتنموية والاقتصادية.

وفي سياق متصل، تلقى الطاهر الباعور برقية شكر وامتنان من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، بتاريخ 14 يوليو 2026، ردًا على التهنئة التي وجهها له بمناسبة توليه مهام منصبه.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تقديره للمشاعر الأخوية والتمنيات الطيبة التي تضمنتها رسالة التهنئة، مؤكدًا تطلعه إلى مواصلة التعاون الوثيق مع دولة ليبيا وجميع الدول الأعضاء بما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك.

وشدد نبيل فهمي على أهمية استمرار التنسيق بين الدول العربية لخدمة مصالح الشعوب العربية وتحقيق تطلعاتها، في إطار دعم دور الجامعة العربية وتعزيز التعاون بين أعضائها.

وتعكس الرسائل المتبادلة بين ليبيا وماليزيا وجامعة الدول العربية استمرار الحضور الدبلوماسي الليبي في الملفات الإقليمية والدولية، إلى جانب السعي لتعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.

هذا وتشارك ليبيا في عدد من المسارات الدبلوماسية الدولية والعربية عبر عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية، حيث تمثل الانتخابات داخل مؤسسات الأمم المتحدة والاتصالات مع الدول الأعضاء فرصة لتعزيز التعاون وبناء شراكات في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما تواصل ليبيا دعم قنوات العمل العربي المشترك من خلال جامعة الدول العربية، في إطار العلاقات بين الدول الأعضاء والتنسيق حول القضايا السياسية والتنموية.