بعد تحرك قطار بلا سائق.. محاكمة 8 موظفين بسكك الحديد في مصر

أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر، بإحالة 8 عاملين بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة بتهمة عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة، مما عرض حياة المواطنين للخطر في الـ28 من أكتوبر الماضي.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد كشفت التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة وشهادة من استمعت لأقوالهم النيابة ومقاطع الفيديو التي صورها الركاب وعدد من المواطنين، عن صحة ما تم تداوله بشأن الواقعة ومسؤولية المتهمين عن ترك مقصورة القيادة بالقطار رقم 415 دون نزع طاقم القيادة ودون غلق المقصورة أو تسليمها لملاحظ التشغيل حال انتهاء رحلته وتوقفه برصيف المرج.

وتسبب هذا الأمر في تمكن مجهول من العبث بالقطار وتحريكه دون سائق معرضا حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة للخطر.

يأتي ذلك في حين، أصدرت النيابة العامة المصرية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أمرا بإحالة رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكة الحديد للمحاكمة الجنائية، “لارتكابه أفعالا أضرت بسلامة راكبين بالقطار وأفضت إلى موت أحدهما”.