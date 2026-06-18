بعد تحريات أمنية.. ضبط مخالفين لقوانين العمل والتجارة في صبراتة

أعلن مكتب الشؤون الأمنية بمديرية أمن صبراتة أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءات التحري والمتابعة بشأن أحد العاملين في ما يُعرف بصالات صناعة وعرض الجلسات، عقب الاشتباه في ادعائه حمل الجنسية الليبية وانتماءه إلى المنطقة الشرقية.

وأوضح المكتب أن أحد فرق التحري والقبض التابعة لقسم البحث الجنائي كُلّف بمتابعة الواقعة والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية الخاصة بالعاملين في هذه المعارض.

وأسفرت أعمال التحري عن التوصل إلى أن غالبية العاملين في تلك المعارض من الوافدين من جمهورية مصر العربية، وأن ممارستهم لهذا النشاط التجاري تُعد مخالفةً للقانون، بحسب ما أفاد به مكتب الشؤون الأمنية بمديرية أمن صبراتة.

وعلى ضوء نتائج التحريات، جرى ضبط عدد من المخالفين تمهيدًا لإحالتهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيلهم.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن الجهود الأمنية الرامية إلى متابعة أوضاع العمالة الوافدة، والتحقق من مدى التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل والإقامة ومزاولة الأنشطة التجارية داخل البلاد.