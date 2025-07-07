بعد تحريات مكثفة.. القبض على مطلوب في قضية قتل

صرّحت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بأنه، وبناءً على تعليمات صادرة عن مكتب النائب العام، وتنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخلية بشأن التعاون مع النيابات العامة في تنفيذ أوامر الضبط والإحضار، تمكنت وحدة التحري والتخفيفات التابعة للإدارة من القبض على المدعو (ع.م.ع.ال)، المطلوب لدى النيابة العامة على ذمة قضية قتل.

وأكدت الإدارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وتمت إحالته موقوفاً إلى مكتب النائب العام لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت إدارة إنفاذ القانون على مواصلة جهودها في ملاحقة المطلوبين للعدالة، مؤكدة التزامها التام بتنفيذ القانون وحفظ الأمن والنظام العام.