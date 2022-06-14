بعد تحريره.. النائب العام يكشف تفاصيل اختطاف «البركولي»

أفاد مكتب النائب العام بالقبض على 4 متهمين في قضية خطف الطفل مصطفى إبراهيم البركولي الذي أطلق سراحه بعد أكثر من سنة من احتجازه.

وقال المكتب إن أعضاء الوحدات العسكرية والجهات الضبطية العاملة في مدينة سبها، وأثناء عملية ضبط المتهمين وإحضارهم وفق أوامر من النائب العام، وجدوهم متلبسين بارتكاب جريمتيْ خطف أخريين وحيازة مسروقات بالإكراه.

وبحسب مكتب النائب العام، فقد أسفرت الإجراءات عن تحديد مكان حجز البركولي وتحديد أساليب التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية التي مورست عليه لغرض حمل أسرته على دفع الفدية.

من جهة أخرى أكد المكتب أنه تم تحديد هوية من تدخَّل لاستمرار حجز الطفل وشارك في الجريمة، موضحا أنهم مازالوا في حالة فرار ويجري تعقبهم.

وكانت قوة عسكرية في سبها أعلنت تحرير الطفل مصطفى البركولي المختطف من قبل مجموعة مسلحة في الـ 25 من أبريل العام الماضي، دون ذكر أي معلومات عنهم.