بعد تحرير ترهونة.. مجلس النواب يُهيب باستمرار عمليات تطهير كافة أرجاء البلاد

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 5 يونيو 2020 - 15:50 | آخر تحديث: 5 يونيو 2020 - 16:28 نُشر: الجمعة، 5 يونيو 2020 - 15:50
ليبيا
مجلس النواب
تفعيل مديرية الأمن بترهونة وحفظ الأمن داخل المدينة

تقدم مجلس النواب المنعقد في طرابلس، بأحر التهاني إلى الشعب الليبي ومنتسبي الجيش التابع لحكومة الوفاق والقوات المساندة بمناسبة تحرير مدينة ترهونة من هيمنة من وصفها بـ”العصابات المسلحة” المدعومة من قوى خارجية معادية.

وفي بيان له اليوم الجمعة تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، دعا المجلس حكومة الوفاق الوطني إلى تفعيل مديرية الأمن بترهونة وحفظ الأمن داخل المدينة والسيطرة على كافة المرافق بالمدينة.

وأهاب مجلس النواب بقوات بركان الغضب بالاستمرار في عمليات التحرير حتى تطهير كافة أرجاء البلاد، وإعداد العدة لتحرير كافة المرافق النفطية واستئناف عمليات تصدير النفط.

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كما البيان على أن كل من تورط في هذا العدوان وأجرم في حق الشعب الليبي وساهم في سفك دماء الليبيين، وتدمير مقدراتهم، وعرقلة مسيرة بناء دولتهم يجب أن يمثل أمام العدالة وأن يواجه عقوبة تلك الجرائم التي يقرها القانون وتقتضيها العدالة، بحسب البيان.

آخر تحديث: 5 يونيو 2020 - 16:28
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