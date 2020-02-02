بعد تحشيدهم مجدداً.. سلاح الجو يستهدف عناصر حفتر بمنطقة الوشكة وما بعدها

أفادت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت – الجفرة، بأن سلاح الجو بعملية بركان الغضب شن مساء السبت، غارات جوية مكثفة على تمركزات عناصر حفتر في منطقة الوشكة جنوب شرق مصراتة، وما بعدها، عقب محاولتهم التحشيد مجددا بالمنطقة.

وأوضحت الغرفة في إيجاز صحفي، أن قواتهم البرية صدت محاولة تسلل جديدة لمسلحي حفتر، مؤكدة في الوقت ذاته أنها مستعدة للمرحلة القادمة بشكل منظم وفق خطة مدروسة وتنسيق بين جميع المحاور.

من جانبه أكد آمر غرفة عمليات سرت – الجفرة العميد إبراهيم بيت المال هدوء الأوضاع ما بعد منطقة أبوقرين، بعد استهداف قواتهم لتمركزات تابعة لعناصر حفتر قبل يومين بالمدفعية الثقيلة.

وأضاف بيت المال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار، أن قوات بركان الغضب تُحافظ على كافة تمركزاتها في أبوقرين وما بعدها، مشيرا إلى أن قواتهم رصدت تحشيدات عسكرية لعناصر حفتر شرق بوقرين.

يُشار أن قوات بركان الغضب استعادت في وقت سابق السيطرة على منطقة أبوقرين بعد صد محاولة تقدم لعناصر حفتر.

وأعلن الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، في الـ26 من يناير الماضي محافظتهم على تمركزاتها وملاحقتهم فلول مليشيات العدوان، حسب وصفه.