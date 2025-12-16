بعد تحطيم رقم تاريخي بالدوري الإنجليزي.. ليفربول يغازل «محمد صلاح»

نشر نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي فيديوً احتفاليًا يضم جميع أهداف وتمريرات لاعب المنتخب المصري محمد صلاح البالغ عددها 277 مساهمة تهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص الفريق، في خطوة تكريمية عقب تسجيله رقمًا قياسيًا جديدًا كأكثر لاعب مساهمة بالأهداف مع نادٍ واحد في تاريخ المسابقة، متجاوزًا لاعب مانشستر يونايتد السابق واين روني.

وأوضح النادي أن الفيديو يوثق المسيرة التهديفية الكاملة لصلاح في الدوري، ويعكس تأثيره المستمر مع ليفربول منذ انضمامه، ودوره المحوري في صناعة الفارق خلال المواسم الماضية.

وجاء هذا التكريم في توقيت لافت، عقب الجدل الذي أثارته تصريحات صلاح الأخيرة بشأن مستقبله مع الفريق، وفي وقت يستعد فيه للالتحاق بصفوف منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وسط تكهنات متزايدة حول إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي أو الأمريكي خلال العام المقبل.

وفي سياق متصل، أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بما قدمه صلاح مع ليفربول خلال الموسم الماضي، مؤكدًا أن إسهاماته الهجومية لعبت دورًا حاسمًا في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وترسيخ مكانته كأحد أبرز لاعبي العالم في مركزه.

ويعد محمد صلاح أحد أنجح اللاعبين في تاريخ ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز، منذ انتقاله إلى الفريق عام 2017، حيث فرض نفسه كعنصر أساسي في حقبة شهدت عودة النادي إلى منصات التتويج محليًا وأوروبيًا، مع تحقيق ألقاب بارزة أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب تحطيمه أرقامًا قياسية فردية متتالية.

Enjoy all 2️⃣7️⃣7️⃣ of Mo Salah’s @premierleague goals & assists for the Reds on our YouTube channel now 🇪🇬👑 — Liverpool FC (@LFC) December 15, 2025