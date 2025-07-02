بعد تحقيقات مكثفة.. القبض على متهم بجريمة قتل تعود لعام 2020

في إطار جهودها المتواصلة لمتابعة القضايا الجنائية الخطيرة، تمكنت القافلة الأمنية في مديرية أمن طرابلس من ضبط أحد المتهمين الرئيسيين في جريمة قتل بشعة وقعت عام 2020، بعد عمليات تحرٍ ورصد ومتابعة مكثفة استمرت لفترة طويلة.

وكانت القضية قد سُجلت في حينها ضد مجهول، إلا أن التحقيقات الأخيرة أسفرت عن تحديد هوية المشتبه به، وبعد صدور أمر ضبط وإحضار بحقه من النيابة العامة، تم القبض عليه.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن المتهم أقر برواية الجريمة التي كشفت عن دوافعها، والتي تعود إلى خلافات داخلية معقدة بين الأطراف.

تم إحالة المتهم إلى مركز شرطة أبوسليم لاستكمال الإجراءات القانونية، ومن ثم تم تحويله إلى النيابة العامة التي أودعته السجن تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القضائية.

وتؤكد القافلة الأمنية استمرار جهودها في تعقب المطلوبين والمتورطين في القضايا غير المحسومة، بالتنسيق مع الجهات العدلية والأمنية المختصة، تعزيزًا لجهود تحقيق العدالة وترسيخ الأمن في مختلف المناطق.

مركز شرطة الجامعة يلقي القبض على شخصين بتهمة سرقة كوابل كهربائية

تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة الجامعة، أثناء جولتهم الليلية داخل الحرم الجامعي وتفقد مرافق الجامعة والشركات العاملة بها، من ضبط شخصين بحوزتهما عدد من كوابل الكهرباء التي كانا يحاولان تهريبها.

وبعد استيقافهما والاستدلال معهما، تبيّن أن المضبوطين هما موظفان بالجامعة، وقد استغلا فترة الليل وقلة الحركة لتنفيذ عملية السرقة.

وتم إبلاغ مسؤول إحدى الشركات العاملة بالجامعة بالواقعة، والذي أكد بدوره أن المواد المضبوطة قد سُرقت من أحد المخازن التابعة للشركة.

واتُخذت بحق المتهمين الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال التحقيقات.