بعد تحقيق الفوز الأول.. كيكي يزف خبرا سارا لجماهير برشلونة

كيكي المدربر الفني لنادي برشلونة الإسباني [انترنت]

زف المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، كيكي سيتين، خبرا سارا لعشاق البلو له علاقة بتدعيم صفوف الفريق.

ووفقا لـ”أ ف ب” فإن سيتين أكد أن النادي يفكر بالتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتعويض غياب الأوروغوياني لويس سواريز.

ومن غير المتوقع عودة سواريز إلى الملاعب هذا الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى منتصف الشهر الحالي ستبعده ما يقارب الأربعة أشهر عن الملاعب، علما بأنه سجل 14 هدفا في 23 مباراة هذا الموسم.

ولعب نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في مركز رأس الحربة الوهمي في المباراة الأولى تحت إشراف سيتيين أمام غرناطة في الدوري الأحد، لكن الأرجنتيني يفضل اللعب أكثر على الطرف الأيمن.

وردا على سؤال عن إمكانية تعاقد النادي الكاتالوني مع مهاجم في يناير، قال سيتين الذي تولى المهمة على رأس الجهاز الفني منتصف الشهر الحالي خلفا لمواطنه آرنستو فالفيردي: “نحن نفكر بذلك… نتحدث عن الأمر ولكن ما زال علينا أن نفكر قليلا بعد. ليست مسألة تقلقني كثيرا”.

وتابع: “أنا قلق حيال مباراة غد (أمام إيبيزا إيفيسا في كأس إسبانيا) ومواجهة فالنسيا (في الدوري السبت)”.

ومن المتوقع أن يريح سيتيين اللاعبين المهمين ضد إيبيسا إيفيسا من الدرجة الثانية، بمن فيهم ميسي.

وعلق ستيين: “لم أتخذ قراري بشأنه بعد ولكن سأرى ما يحصل في التمارين وكيفية إيجاد تشكيلة أساسية متوازية وتنافسية”.

وعاد الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى التمارين هذا الأسبوع بعد تعافيه من تمزق عضلي في فخذه الأيمن منذ أواخر نوفمبر الفائت، وستشكل عودته إلى الفريق إضافة كبيرة لبرشلونة في خط الهجوم.

وقال سيتين (61 عاما): “ديمبيلي لاعب مهم من دون أدنى شك. إنه لاعب مذهل، لم يحظ بالاستقرار ولكن سيكون بالطبع لاعبا مهما للنادي ونحن متأكدون أنه سيساعدنا كثيرا”.