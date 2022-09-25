بعد تخلي فريق المحاماة الدفاع عنه.. «حفتر» يُعيّن فريق محاماة جديد في أمريكا

أكّد رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش، تعيين خليفة حفتر لفريق محاماة جديد؛ بعد تخلي فريق المحاماة عن الترافع عنه في محكمة فرجينيا.

وانتهت المحاكمة الأولى بتحميل حفتر المسؤولية الكاملة عن ارتكاب جرائم قتل وتعذيب في حكم غيابي في المحكمة المدنية تحت طائلة القانون الأمريكي لحماية ضحايا التعذيب يوم 29 يوليو 2022.

وأعلن التحالف الليبي الأمريكي في منتصف الشهر الجاري عن رفع قضية جديدة ضدّ خليفة حفتر بالولايات المتحدة تخصّ أسر ضحايا الكلية العسكرية بطرابلس والذي قتلوا في غارّة جوية أثناء تدريباتهم اليوميّة في يناير 2020.

وقال رئيس التحالف عصام عميش في مؤتمر صحفي إنّ هذه الفاجعة الإنسانية والجريمة تسببت في مقتل نحو 30 شابا بالإضافة إلى جرح العشرات.

وذكر عميش أنّ هذا الاعتداء جاء من قبل صاروخ تمّ توجيهه من طائرة مسيّرة صينية الصّنع من طراز وينغ لونغ والتي كانت تحت إشراف المليشيات المعتدية على العاصمة طرابلس بقيادة حفتر.

من جهتها، أكّدت المحامية بالتحالف الليبي الأمريكي مايا قراقز وفريق التحالف عزمهم الاستمرار بالدّفع بهذه القضيّة ضدّ حفتر في هذا العدوان وضدّ كلّ مَن ساهم في ارتكاب هذه الجريمة من أفراد ودول ووفّر له الأسلحة المتطوّرة والطائرات.