بعد تدخل أعيان المنطقة.. استئناف العمل بحقل الشرارة النفطي

استُؤنف العمل مساء اليوم الثلاثاء، بحقل الشرارة النفطي، بعد ساعات من إغلاقه، وذلك بعد تدخل أعيان المنطقة لفتحه.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر من حقل الشرارة النفطي تأكيده استئناف الإنتاج بالحقل بعد إيقافه صباحا.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط القوة القاهرة على صادرات خام حقل الشرارة، بعد تهديد مجموعة مسلحة عاملي حقل الشرارة وإجبارهم على إيقاف الإنتاج.

وندد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بشدة بالجريمة التي ارتكبتها مجموعة مسلحة مساء يوم أمس الاثنين، والتي دخلت حقل الشرارة قادمة من سبها وأشهرت الأسلحة بوجة العاملين العزل مجبرة إياهم على إيقاف الإنتاج فجر اليوم الثلاثاء، بالحقل بعد ثلاثة أيام فقط من عودة الإنتاج.

واعتبرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان، أن ما قامت به هذه المجموعة المسلحة التابعة للمدعو العميد محمد خليفة آمر ما يسمى بحرس المنشآت النفطية بالجنوب والمدعو احمد ابراهيم بن نايل عملاً إجراميا خطيرا يصل إلى درجة الخيانة بحق الشعب الليبي والاقتصاد الوطني، حيث ستكبد عملية الإغلاق الخزانة العامة المزيد من الخسائر وتؤدي إلى أضرار فنية جديدة، بحسب نص البيان.

كما أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها من خرق هذة المجموعة المسلحة لبرنامج مكافحة جائحة كورونا الصارم المتبع في جميع منشآت المؤسسة، وتعتبر دخولهم إلى الحقل بهذه الطريقة تهديد خطير لصحة العاملين.

وعلق المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قائلا: “تجرأت هذه المجموعة الإجرامية على دخول الحقل بأسلحة ثقيلة، ومن الواضح أن هذه المجموعة الإجرامية تضع مصالح آمريها ومصالح القوى الخارجية العابثة في ليبيا فوق مصلحة الوطن، فبدلا من الدفاع عن مصلحة البلاد وحماية المدنيين، قام أفراد هذه المجموعة المسلحة بتوجيه السلاح في وجه عاملينا الليبيين الأوفياء الذين يقومون بجهود جبارة لمحاولة منع ليبيا من الالتجاء الى البنوك للاقتراض لإطعام شعبها”.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها قامت بإبلاغ مكتب النائب العام عن هذه الجريمة وستتخذ كل إجراء ممكن لملاحقة هؤلاء المجرمين على الصعيد المحلي والدولي، وعبرت عن رفضها التام لتواجد أي مسلحين داخل منشآتها بجميع مواقعها أو التدخل في عملها أو محاولة استخدامها مقدرات الشعب ومصدر عيشه الوحيد كورقة مساومة سياسية أو عسكرية، وفقاً للبيان.