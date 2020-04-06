عربي ودولي

بعد تدهور حالته الصحية.. نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى غرفة العناية المُركزة

عين ليبيا | آخر تحديث: 6 أبريل 2020 - 21:54
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عربي ودولي
جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب، أن ينوب عنه. [رويترز]

أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بنقل الأخير إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في بيان المكتب، أن جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب، أن ينوب عنه.

يأتي ذلك في حين، أكد جونسون في وقت سابق من اليوم، أنه موجود بالمستشفى، لكن معنوياته جيدة وهو على تواصل مع فريقه الحكومي.

وكتب عبر “تويتر” اليوم الاثنين: “الليلة الماضية، بناء على نصيحة طبيبي، دخلت المستشفى لإجراء بعض الاختبارات الروتينية، حيث لا أزال أعاني من أعراض فيروس كورونا.. أنا في حالة معنوية جيدة وأتواصل مع فريقي، حيث نعمل معا لمكافحة هذا الفيروس والحفاظ على أمان الجميع”.

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وتم نقل جونسون إلى المستشفى صباح الأحد، بعد خضوعه لعزل منزلي بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل 10 أيام، لأنه لا يزال يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، واعتبر أطباؤه أنه بحاجة إلى مزيد من الاختبارات داخل المستشفى.

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