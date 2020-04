بعد تدهور حالته الصحية.. نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى غرفة العناية المُركزة

أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بنقل الأخير إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في بيان المكتب، أن جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب، أن ينوب عنه.

يأتي ذلك في حين، أكد جونسون في وقت سابق من اليوم، أنه موجود بالمستشفى، لكن معنوياته جيدة وهو على تواصل مع فريقه الحكومي.

وكتب عبر “تويتر” اليوم الاثنين: “الليلة الماضية، بناء على نصيحة طبيبي، دخلت المستشفى لإجراء بعض الاختبارات الروتينية، حيث لا أزال أعاني من أعراض فيروس كورونا.. أنا في حالة معنوية جيدة وأتواصل مع فريقي، حيث نعمل معا لمكافحة هذا الفيروس والحفاظ على أمان الجميع”.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.