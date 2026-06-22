بعد تدهور صحته في السجن.. نجل الفنان «فضل شاكر» يناشد الإفراج عنه

وجه الفنان اللبناني محمد شاكر رسالة دعم عامة ومؤثرة لوالده الفنان اللبناني فضل شاكر، طالب من خلالها بضرورة الإفراج الفوري عنه عقب التدهور الملحوظ الذي طرأ على حالته الصحية داخل السجن، حيث نشر رسالته عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام تحت عنوان الحرية والعدالة لفضل شاكر، معتبراً أن الأوان حان لإنصاف والده، في إشارة صريحة اعتبرها المتابعون والمهتمون بالشأن الفني والقانوني دعوة واضحة لإنهاء معاناة المطرح اللبناني والسماح له بتلقي العناية الطبية اللازمة خارج أسوار المعتقل.

وتعرض الفنان اللبناني فضل شاكر مساء أمس السبت لوعكة صحية شديدة للغاية، إثر معاناته المزمنة مع مرضي السكري والقلب، وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن وضعه الصحي العام يشهد تراجعاً كبيراً ومقلقاً، ويحتاج إلى متابعة طبية دقيقة ومستمرة، وتتزامن هذه التطورات مع تكرار رفض السلطات القضائية لطلبات إخلاء سبيله لتلقي العلاج الضروري، على الرغم من وجود تقارير طبية رسمية وموثقة تثبت سوء حالته البدنية واحتياجه الشديد للتدخل الطبي العاجل.

وفي سياق متصل بمسار القضية، قررت المحكمة العسكرية في لبنان تأجيل محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر إلى يوم الثلاثاء المقبل، وجاء هذا القرار عقب جلسة مطولة استمعت خلالها الهيئة القضائية إلى عدد من الشهادات الأمنية والمدنية المرتبطة بأحداث معركة عبرا الشهيرة التي وقعت في عام 2013، والتي شهدت وقتها اشتباكات مسلحة عنيفة بين عناصر الجيش اللبناني ومسلحين تابعين للشيخ الموقوف أحمد الأسير، حيث يواجه المطرب اللبناني في هذا الملف اتهامات تتعلق بتمويل جماعة الشيخ الموقوف أحمد الأسير والمشاركة الفعالة في أعمال مسلحة ضد القوات النظامية، وهي اتهامات ينفيها فضل شاكر والدفاع عنه بشكل قاطع ومستمر.

ويذكر في هذا الصدد أن الفنان اللبناني فضل شاكر قام بتسليم نفسه طواعية للسلطات الأمنية اللبنانية في عام 2025، عقب سنوات طويلة من الاختباء داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب البلاد، وتمت هذه الخطوة بهدف تسوية وضعه القانوني وإعادة محاكمته وجهاً لوجه عقب صدور حكم غيابي سابق بحقه يقضي بالسجن المشدد، قبل أن يعاد النظر في بعض التهم المنسوبة إليه ويتم إسقاط جزء منها في وقت لاحق جراء انتفاء الأدلة.

وتأتي هذه المطالبات العائلية والإعلامية بإنقاذ حياة الفنان اللبناني فضل شاكر لتسلط الضوء مجدداً على واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل في الساحة اللبنانية منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، إذ يمثل تحول المطرب من القمة الفنية إلى الملاحقة القضائية ثم التوقيف في عام 2025 قضية رأي عام متشابكة، وتكشف التقارير الطبية الأخيرة عن حجم الضغط الصحي الذي يواجهه الفنان اللبناني فضل شاكر جراء ظروف الاحتجاز وتفاقم أمراض القلب والسكري، وهي التطورات التي وظفها نجله في نداء الإغاثة الإنساني الموجه لـ المحكمة العسكرية في لبنان كسبيل وحيد للحصول على تسوية تضمن لوالده العلاج، لاسيما بعد أن شهدت الجلسات الأخيرة تقدماً في الاستماع لشهادات مدنية وأمنية قد تسهم في تحديد حجم المسؤولية القانونية الفعلية بعيداً عن الأحكام الغيابية المتراكمة التي أسقط القضاء اللبناني جزءاً منها بالفعل فور تسليم السجين لنفسه.