بعد ترحيبه.. «نصية»: اتفاق القاهرة يحتاج إلى آليات لمناقشتها والاتفاق عليها وتنفيذها

رحّب عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية بإعلان القاهرة وأي خطوات نحو إجراء الانتخابات و الخروج من الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعي.

وتابع نصية في بيان له، أن الاتفاق هو عبارة عن خطوط عريضه تحتاج إلى آليات عمل محددة، فعرض مشروع القاعدة الدستورية على المجلسين بدون الاتفاق على آلية التوافق في الاراء المختلفة الناتجة عن مناقشة المجلسين لها قد يؤدي إلى تأخر او تعثر صدورها.

وأوضح نصية أنّ خارطة الطريق هي أيضا تحتاج إلى آليات لمناقشتها و الاتفاق حولها، خاصة وأن البيان حدد مساراتها العامه في قوانين الانتخابات و السلطة التنفيذية و المناصب السيادية وهي مسارات مهمة وحساسه.

وتابع نصية أن الملاحظ أن البعثة الأممية لم تكن طرف في هذا اللقاء أو الاتفاق الأمر الذي قد يصعب الأمور، ويؤكد على استمرار عدم التوافق الإقليمي و الدولي حول ليبيا.

وأعرب نصية عن أمله أن يتم البناء على ما تم التوصل اليه من خلال وضع آليات تنفيذ واضحة وشفافه و معالجة التوافق الإقليمي والدولي حوله بأقصى سرعة.