بعد تسببها بانفجارات وحروق.. سحب عاجل لأكثر من مليون شاحن هاتف بالأسواق

أعلنت شركة Anker العالمية، المختصة في تصنيع ملحقات الهواتف المحمولة، عن سحب أكثر من مليون وحدة من شاحنها المتنقل الشهير PowerCore 10000، وذلك بعد تلقيها 19 بلاغاً عن حرائق وانفجارات، إضافة إلى إصابتين بحروق طفيفة وحوالي 11 حالة أضرار مادية تجاوزت 60 ألف دولار.

وتشمل عملية السحب الشواحن التي تم بيعها خلال الفترة من يونيو 2016 حتى ديسمبر 2022 عبر منصات التجارة الإلكترونية الكبرى مثل “أمازون”، “نيويغ”، و”إيباي”، وتحمل رقم الطراز “A1263” مع أرقام تسلسلية تبدأ بـ “SN” مطبوعة أسفل الجهاز.

وأوضحت الشركة أن السبب يعود إلى خلل في بطارية “ليثيوم أيون” داخل الشاحن، حيث يؤدي هذا العطل إلى ارتفاع حرارة البطارية بشكل غير طبيعي، مما يسبب ذوبان المكونات البلاستيكية وانبعاث الدخان، وهو ما يمثل خطراً حقيقياً على سلامة المستخدمين.

وأوصت Anker المستخدمين بالتوقف فوراً عن استخدام هذه الشواحن، مع تحذير بعدم التخلص منها في سلات النفايات المنزلية، بل تسليمها إلى مراكز متخصصة لاستقبال بطاريات الليثيوم بأمان.

وأعلنت الشركة عن برنامج استبدال مجاني للأجهزة المتأثرة، يشترط على المستهلكين إرسال صورة واضحة للشاحن تُظهر رقم الطراز والرقم التسلسلي واسم المستخدم وتاريخ التقاط الصورة، مع كتابة كلمة “مسترجع” بقلم تحديد دائم على الجهاز.

سحب مماثل لبطاريات وشواحن شركات أخرى بسبب مخاطر السلامة

وفي سياق مشابه، أعلنت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC) عن استدعاء عدة بطاريات وشواحن أخرى من شركة Anker، بينها طرازات مثل 334 MagGo 10K وبنك الطاقة 321 (5K) وبنك الطاقة 535 (20K)، لأسباب متعلقة بمخاطر البطارية.

كما أُعلن عن استدعاء شواحن Baseus المحمولة بقوة 65 واط وسعة 30000 مللي أمبير، بعد ورود 72 بلاغاً عن انتفاخ البطاريات وحدوث حرائق، ما يشكل تهديداً كبيراً للمستخدمين. وتعود فترة بيع هذه الشواحن بين أبريل 2020 وأبريل 2025، وتشمل الطراز BS-30KP365 مع أرقام تسلسلية معينة.

ودعت اللجنة المستهلكين إلى التوقف فوراً عن استخدام هذه الأجهزة والتواصل مع شركة Baseus للحصول على بدائل مجانية، مع ضرورة إرسال صور توضح رقم الطراز والرقم التسلسلي.

وأكدت اللجنة على ضرورة عدم التخلص من هذه البطاريات في النفايات المنزلية أو صناديق إعادة التدوير العادية، محذرة من المخاطر البيئية والصحية، داعية إلى تسليمها لمراكز متخصصة.

توصيات السلامة للمستهلكين

في ظل هذه التحذيرات، ينصح خبراء السلامة بعدم ترك أجهزة الشحن متصلة بالكهرباء لفترات طويلة، وعدم استخدام شواحن أو بطاريات تظهر عليها علامات تلف أو انتفاخ، مع ضرورة الالتزام بتعليمات الاستبدال والاستدعاء التي تقدمها الشركات لضمان سلامة المستخدمين والبيئة.