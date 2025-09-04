بعد تسجيله أعلى سعر في تاريخه.. الذهب يفقد بريقه

تراجعت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، عن أعلى مستوياتها القياسية التي سجلتها يوم أمس، وسط عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين، وترقب حذر لبيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة، والتي من المتوقع أن تؤثر على توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي).

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3542.97 دولاراً للأونصة، بعد أن كان قد بلغ مستوى قياسياً غير مسبوق عند 3578.50 دولاراً للأونصة يوم الأربعاء. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.9% لتسجل 3601.40 دولاراً للأونصة.

أسباب التراجع:

يأتي هذا الانخفاض في الأسعار بعد صعود قياسي مدفوع بزيادة التوقعات بشأن خفض وشيك في أسعار الفائدة الأمريكية، فضلاً عن استمرار التوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية العالمية، ما دفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.

لكن مع اقتراب صدور بيانات سوق العمل الأمريكية، يفضل المستثمرون التريث، حيث من شأن هذه البيانات أن توضح ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي يسير نحو التباطؤ، الأمر الذي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لتعديل سياسته النقدية نحو مزيد من التيسير.

السياق العالمي

الذهب استفاد في الفترة الأخيرة من مجموعة عوامل داعمة، أبرزها:

تراجع الدولار الأمريكي ، ما يجعل المعدن الأصفر أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.

، ما يجعل المعدن الأصفر أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى. انخفاض العائد على السندات الأمريكية .

. الطلب المرتفع من البنوك المركزية حول العالم لتعزيز احتياطيات الذهب.

لتعزيز احتياطيات الذهب. التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق، وعلى رأسها الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.

ويرى محللون أن الذهب قد يواجه بعض التقلبات على المدى القصير، خاصة إذا جاءت بيانات الوظائف الأمريكية أقوى من المتوقع، ما قد يقلل من فرص خفض أسعار الفائدة في المدى القريب، لكن في المدى المتوسط والطويل، لا يزال الاتجاه العام صعوديًا، مع بقاء العوامل الأساسية الداعمة للذهب قائمة.