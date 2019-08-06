بعد تسللهم إلى أراضيها.. تونس تُعيد عشرات المهاجرين إلى التراب الليبي

أكدت السلطات التونسية الاثنين أنها أعادت عشرات المهاجرين بينهم أطفال إلى التراب الليبي كانوا يحاولون الدخول إلى أراضيها بطريقة غير قانونية عبر المنطقة الحدودية العازلة ببنقردان.

حيث عبرت ست منظمات حقوقية من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن سخطها إزاء الاستهتار بأرواح المهاجرين وأطفالهم وتعريضهم للخطر عبر طردهم في ظروف مهينة.

وقالت وزارة الدفاع التونسية الاثنين إنه تم اعتقال 53 مهاجراً لا يحملون وثائق هوية من بينهم 33 من ساحل العاج و20 من السودان، بينما كانوا يحاولون الدخول بطريقة غير قانونية عبر الحدود مع ليبيا.

كما تضمن بيان لوزارة الدفاع التونسية أن التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة ببنقردان، تمكنت يوم الأحد من توقيف 53 شخصاً دون وثائق هويّة 20 من جنسية سودانية و33 من جنسية إيفوارية كانوا بصدد اجتياز الحدود للتراب التونسي خلسة، وقد تمّ منعهم من المرور وإرجاعهم إلى التراب الليبي.

من جهته عرض المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الذي يهتم بملف الهجرة غير القانونية في تونس تقريراً منتصف يوليو الفائت بين فيه أن عدد المجتازين للحدود البرية ارتفع من 417 خلال النصف الأول من العام 2018 إلى 1008 خلال الفترة نفسها من العام الجاري.