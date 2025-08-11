بعد تصاعد الاستهدافات من قسد.. دمشق تعزز قواتها شرق حلب والرقة

دفعت الحكومة السورية، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف حلب الشرقي ومناطق جنوب ريف الرقة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن التعزيزات شملت مرتبات من الفرقة 60 و76 التابعة لوزارة الدفاع، وتركزت في مناطق سد تشرين ودير حافر والزملة، وذلك رداً على التعديات المتكررة التي تعرضت لها قوات الحكومة من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأشار المصدر إلى أن استمرار استهداف “قسد” وانقلابها على اتفاق 10 مارس ومخرجات مؤتمر الحسكة الأخير لا يبشران بحل سياسي، مما دفع الحكومة إلى اعتبار الخيار العسكري ضرورة لتحرير مناطق شرق سوريا.

في السياق ذاته، أكد سكان محليون في منبج عبور مئات الآليات العسكرية عبر المدينة في طريقها إلى مناطق الاشتباك، كما قال الشيخ فرج الحمود السلامة، أحد مشايخ قبيلة البوشعبان، إن تحرير شرق سوريا أصبح أمراً حتمياً بسبب الانتهاكات التي تمارسها “قسد” ضد القبائل العربية.

وتأتي هذه التطورات بعد إلغاء الاجتماع المرتقب بين وفد الحكومة السورية وقسد في باريس، إثر مؤتمر الحسكة، ما يؤشر إلى فشل المفاوضات وتصاعد احتمال تنسيق عسكري بين دمشق وأنقرة، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى دمشق، مما قد يسرّع عملية عسكرية ضد “قسد”.