بعد تصاعد العنف المسلح.. فرنسا تتبع خطوات أمريكا وبريطانيا في مالي

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن تقليص عدد موظفيها الدبلوماسيين في مالي، مع استمرار متابعة الوضع الأمني في البلاد الواقعة بغرب أفريقيا، والتي تواجه حصارًا جهاديًا مستمرًا أثر بشكل كبير على العاصمة باماكو والخدمات الأساسية.

وقال مصدر في الوزارة، طلب عدم الكشف عن هويته، إن فرنسا قررت تعديل ترتيباتها الدبلوماسية والقنصلية “في ضوء الوضع الراهن”، مشيرًا إلى أن القرار يأتي على غرار خطوات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتان قامت بالفعل بإجلاء موظفيها الدبلوماسيين غير الأساسيين.

وتشهد مالي واحدة من أعقد أزماتها منذ سنوات، إذ تتواصل حرب الاستنزاف التي تشنها الجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة وسط حصار خانق مفروض على العاصمة منذ نحو شهرين، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وانهيار الخدمات الأساسية.

وأكدت الحكومة الماليّة أنها تعمل على توسيع التوزيع ومراقبة السوق، معتبرةً أن الأزمة كشفت عن هشاشة البنية التحتية للطاقة، وجددت التزامها بمكافحة الإرهاب واستعادة السيطرة على كامل التراب الوطني، مشيرةً إلى تحقيق تقدم ميداني للجيش في مناطق عدة.

وتعرب الجزائر، من جانبها، عن “قلقها البالغ” من تصاعد الإرهاب في مالي، مؤكدةً ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لضمان استقرار البلاد وحماية المدنيين.

وتعاني مالي منذ عام 2012 من أزمات أمنية متتالية، بدأت بانفصال الشمال وسيطرة الجماعات المسلحة، ما دفع فرنسا إلى إرسال قواتها ضمن عملية “برخان” لمكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي، وتستمر التدخلات العسكرية والدبلوماسية الدولية لمواجهة تهديدات تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به.