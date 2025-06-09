بعد تصريحاته عن العنف والتمرد… ترامب يتعثر على سلم الطائرة أمام الكاميرات (فيديو)

أثار تعثر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو على سلم طائرة “آير فورس وان” الأحد، موجة واسعة من التفاعل، بعد لحظات من مؤتمر صحفي مشحون في ولاية ماريلاند، وقبيل انطلاقهما إلى منتجع كامب ديفيد لمتابعة مستجدات الاحتجاجات المتصاعدة ضد مداهمات الهجرة.

وجذب الحادث الأنظار ليس فقط بسبب طبيعته غير المألوفة، بل لتوقيته الحرج سياسيًا، إذ يظهر ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا، في مقطع مصوّر وهو يفقد توازنه أثناء صعود الدرج، قبل أن يتشبث بالحاجز المعدني ويتجنب السقوط الكامل، في مشهد أعاد للأذهان تعثرات سابقة للرئيس الأسبق جو بايدن التي شكّكت وسائل إعلامية آنذاك في أهليته البدنية والذهنية.

ولم يكن ترامب وحده من تعرض للحظة محرجة؛ فبعد ثوانٍ فقط، تعثر ماركو روبيو بالطريقة ذاتها وفي نفس الموضع، ما دفع متابعين إلى التساؤل عما إذا كان ثمة خلل في تصميم درج الطائرة الرئاسية، أو إذا كانت رمزية الحادث أعمق من مجرد زلة قدم.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالمقارنات والتعليقات السياسية، إذ وصف بعض النشطاء المشهد بأنه “درج يتعثر فيه الطموح”، في إشارة إلى محاولات ترامب تأكيد صلابته السياسية والجسدية قبيل خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يتصدر حتى الآن معظم استطلاعات الحزب الجمهوري.

وجاء التعثر بعد مؤتمر صحفي أجراه ترامب في مدينة هاجرستاون بولاية ماريلاند، حيث أجاب على أسئلة الصحفيين بشأن المظاهرات الغاضبة التي تجتاح كاليفورنيا، لا سيما لوس أنجلوس، على خلفية المداهمات الفدرالية التي تستهدف مهاجرين غير نظاميين.

وعندما سُئل ترامب عمّا إذا كان يدرس تفعيل قانون التمرد، رد قائلاً: “يعتمد ذلك على ما إذا كان هناك تمرد أم لا”، ثم أضاف: “لا، لا أعتقد بوجود تمرد حاليًا، لكن هناك أشخاص عنيفون، ولن نسمح لهم بالإفلات من العقاب”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تعيش فيه مدينة لوس أنجلوس لليوم الرابع على التوالي على وقع احتجاجات واشتباكات، دفعت بعض المسؤولين المحليين إلى المطالبة بإلغاء نشر الحرس الوطني، فيما تشير تقارير أمنية إلى احتمال تصاعد المواجهات في الأيام المقبلة.

ويُذكر أن ترامب كان قد سخر علنًا من بايدن بعد سقوطه خلال حفل تخرج بأكاديمية القوات الجوية في كولورادو عام 2023، قائلاً حينها إن الولايات المتحدة “تحتاج رئيسًا يستطيع المشي”، وهي عبارة أعاد معارضوه اليوم تداولها على نطاق واسع مرفقة بمشاهد تعثره.

When they show you the video of Trump stumbling upon climbing the stairs into Air Force One, remember to show them the full version where secretary Rubio stumbled there as well. pic.twitter.com/7UOfpFGfnC — Shem (@Shem833906) June 8, 2025