بعد تصريحات أثارت غضبه.. نادي برشلونة يقيل مدربه تشافي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الجمعة، عن إقالة مدربه، تشافي هرنانديس، وذلك بعد أسابيع قليلة من قرار الأخير بالعودة عن نيته الرحيل في نهاية الموسم الحالي.

وسيشرف تشافي في مباراته الأخيرة من مقاعد المدربين على برشلونة عندما يحل ضيفاً على إشبيلية، الأحد، في المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري، قبل أن يرحل.

وكان تشافي قد أعلن في يناير أنه سيرحل عن النادي مع نهاية الموسم، لكن بعد سلسلة من العروض القوية، توصل في أبريل مع رئيس النادي، جوان لابورتا، لاتفاق ببقائه حتى نهاية الموسم المقبل، حيث ينتهي عقده في يونيو 2025.

لكن في تطوّر جديد، لم يسافر لابورتا برفقة الفريق لمواجهة ألميريا التي انتهت بفوز بلاوغرانا 2-0 ضمن الدوري الإسباني، وذلك بسبب غضبه من تصريحات لتشافي قبل المباراة، حسب هذه التقارير.

وتحدث تشافي عن الصعوبات المالية التي تواجه النادي مقارنة بقوة منافسه وغريمه الأبرز ريال مدريد، وبعض أكبر الأندية الأوروبية على مستوى الإمكانات.

وقال تشافي وقتها: “على جمهور برشلونة أن يفهم، بأننا لسنا في الوضع نفسه (مثل هذه الأندية)”.

وقال تشافي للصحفيين في وقت متأخر الخميس: “لم يخبروني بأي شيئ شخصيًا.. سافرنا مع نائب الرئيس والعديد من المدراء، كل ذلك بشكل طبيعي”.

وتابع: “قلت ما أعتقد أنه حقيقي، أننا سنقاتل من أجل جميع الألقاب، بكثير من الأمل والطموح، ولكن الوضع ليس سهلاً”.

وأضاف: “نحن نعمل بشكل جيد للغاية، والأهم من ذلك كله، هو النادي لتغيير هذا الوضع”.

وفاز برشلونة بلقب الدوري الموسم الماضي، لكنه فشل في الدفاع عنه هذا الموسم، كما أُقصي على يد باريس سان جرمان الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليخرج من الموسم خالي الوفاض.

كما تعرض برشلونة لخسارة ساحقة على يد ريال في نهائي الكأس السوبر الإسبانية، قبل أن يخرج على يد أتلتيك بلباو من الكأس.

وأبريل، قال تشافي (44 عامًا) إنه “مليء بالأمل” وبأن الجمهور واللاعبين و”فوق كل ذلك ثقة الرئيس والمدير الرياضي ديكو” كانوا من أهم الأسباب لإقناعه بالبقاء.

وقال لابورتا إنه مسرور ببقاء تشافي في النادي، وبأنها أخبار جيدة من أجل استقرار الفريق.