بعد تصريحات ترامب.. الذهب يتراجع بقوة

انخفضت أسعار الذهب والبلاتين بشكل ملحوظ في الأسواق العالمية، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز، في تطور انعكس مباشرة على حركة المعادن الثمينة، وفق بيانات بورصة Comex في نيويورك، وبحسب وكالة نوفوستي.

وسجلت عقود الذهب الآجلة تسليم يونيو تراجعًا بنسبة 1.94%، ما يعادل انخفاضًا قدره 96.3 دولارًا، حتى الساعة 1:10 فجر الاثنين بتوقيت موسكو.

ووصل سعر الأونصة إلى 4690.1 دولارًا بعد هذا الهبوط.

وامتدت موجة التراجع إلى باقي المعادن الثمينة، حيث انخفضت الأسعار بنسب تراوحت بين 2% و4% خلال التعاملات.

وتراجعت عقود الفضة الآجلة تسليم مايو بنسبة 3.57% لتسجل 73.748 دولارًا للأونصة.

كما انخفضت عقود البلاتين تسليم يونيو بنسبة 2.85% لتصل إلى 2006.35 دولارات للأونصة حتى الساعة 1:16 بتوقيت موسكو.

وسجل البلاديوم تسليم يونيو انخفاضًا بنسبة 1.68% ليصل إلى 1514.25 دولارًا للأونصة.

ويأتي هذا التراجع في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن فيها أن الولايات المتحدة تعتزم فرض حصار على المضيق، وهو ما دفع الأسواق إلى إعادة تسعير المخاطر الجيوسياسية بشكل فوري.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل أي توتر مرتبط به عاملًا مباشرًا في تحريك أسواق النفط والمعادن، ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم المالية بسرعة.

وشهدت الأسواق حالة من الترقب الحذر بعد التصريحات، وسط مخاوف من انعكاسات أوسع على حركة التجارة العالمية وأسعار السلع الأساسية، خصوصًا مع حساسية أسواق المعادن الثمينة تجاه أي تصعيد جيوسياسي.