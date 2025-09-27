بعد تصريح «الجنازة حامية والميت كلب».. تحركات غاضبة في بيروت!

نفى الوزير اللبناني السابق مروان حمادة استهدافه الأمين العام السابق لـ”حزب الله” حسن نصر الله بتصريحه “الجنازة حامية والميت كلب”، مؤكداً أنه كان يقصد تحرك الحكومة إزاء إضاءة صخرة الروشة وليس أي شخص أو فعالية معينة.

وجاءت تصريحات حمادة بعد تحركات جماهيرية غاضبة في مناطق عدة بالعاصمة بيروت، احتجاجاً على تصريحاته خلال مقابلة على إحدى القنوات العربية لمناقشة التوتر في لبنان بعد قرار مناصري “حزب الله” إضاءة صخرة الروشة بصورة نصرالله وعدد من الشخصيات اللبنانية.

وأكد حمادة، عضو “اللقاء الديمقراطي”، أنه كان يقصد الأزمة الحكومية والإدارية الناتجة عن إضاءة الروشة، وقال: “كل الاحترام لكل شهداء لبنان، وشهداء المقاومة، وللسيد حسن نصرالله ورفاقه”.

نفذ عدد من مؤيدي “حزب الله” تحركاً احتجاجياً ليلاً أمام منزل حمادة، تنديداً بتصريحاته التي وصفوها بالصادمة والمسيئة، خصوصاً في سياق فعالية الروشة التي تضمنت إضاءة الصخرة بالعلمين الفلسطيني واللبناني تضامناً مع غزة.

وأوضح حمادة في تصريحه أن الأزمة تعكس خلافاً داخلياً بين مؤيدي الأقلية من “حزب الله” والأكثرية المناوئة له، وبين المسؤولين على مستوى الحكم، مشيراً إلى أن هذه القضية ستظهر بوضوح في أول اجتماع لمجلس الوزراء عندما يقدم قائد الجيش تقريره حول قرار حصر السلاح.

إطلاق سراح حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بكفالة 14 مليون دولار ومنعه من السفر عام كامل

أفرجت السلطات اللبنانية عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد دفع كفالة قدرها 14 مليون دولار إضافة إلى 5 مليارات ليرة لبنانية، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن المحامي مارك حبقة، وكيل الدفاع عن سلامة. وأوضحت أن الكفالة فرضتها الهيئة الاتهامية في بيروت مقابل إخلاء سبيله وإخراجه من السجن.

ويأتي الإفراج بعد نحو 13 شهراً من احتجازه بتهم تشمل “اختلاس أموال عامة من مصرف لبنان وتبييض الأموال وهدر أموال عامة”، إضافة إلى اتهامات بتزوير وامتلاك أصول مصرفية وعقارية في أوروبا بشكل غير قانوني.

ورغم الإفراج، أمرت المحكمة بمنع سلامة من السفر لمدة عام اعتباراً من اليوم، فيما تشير تقارير إعلامية إلى أن الكفالة المدفوعة تعد الأعلى في تاريخ لبنان، لكنها خُفضت مقارنة بالحكم السابق في أغسطس/آب الذي حدد الكفالة بـ 20 مليون دولار.

وسبق أن نقل سلامة البالغ من العمر 75 عاماً إلى المستشفى خلال فترة الاحتجاز بسبب تدهور وضعه الصحي، فيما شهدت الفترة الماضية احتجاجات أمام مصرف لبنان اعتراضاً على بعض القرارات المالية الصادرة عن المركزي.