بعد تصويت مجلس الدّولة على القاعدة الدستورية.. «الدّبيبة» مُتفائل

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن تفائله بتصويت مجلس الدولة على مواد القاعدة الدستورية.

الدبيبة وفي تغريدة عبر تويتر قال إنّه لايزال يطالب أن تستكمل باقي الإجراءات في أسرع وقت ممكن للخروج بقاعدة دستورية سليمة تكون محل قبول عند كل الليبيين.

وتابع الدبيبة أنّه على كل الأطراف في البلاد أن تفي بالتزاماتها تجاه العملية الانتخابية، قائلا «ليس أمامنا إلا ⁧‫الانتخابات‬⁩ لإنهاء المراحل الانتقالية».

وكان المجلس الأعلى للدولة أعلن استكماله التصويت على القاعدة الدستورية خلال جلسته 82 أمس الأربعاء، إلى جانب مناقشته تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية، إضافة لمناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية.

من جانبها، أكدت عضو المجلس الأعلى نعيمة الحامي اتفاقهم على مواد وبنود القاعدة الدستورية، وإحالتها للجنة المختصة لصياغتها بشكل نهائي.

وأوضحت نعيمة الحامي في تصريح صحفي أنّهم اتفقوا على ألا يحمل المترشح للرئاسة جنسية دولة أخرى وألا يترشح العسكريون إلا بعد استقالتهم بسنة، وأنّ كل من يشغل منصبا رفيعا يجب أن يقدم استقالته من منصبه وليس وظيفته سواء كان مدنيا أو عسكريا.