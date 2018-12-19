بعد تضرره نتيجة الاشتباكات الأخيرة.. إعادة تشغيل خط جنوب شرق طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من صيانة خط جنوب شرق طرابلس جهد 220 ك.ف وإعادة تشغيله.

وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة تمت بجهود فنيي ومهندسي شركة المشروعات الكهربائية تحت إشراف إدارة صيانة الجهد الفائق بالشركة العامة للكهرباء.

يُذكر أن الخط تعرض للانهيار والتخريب نتيجة الاشتباكات التي شهدتها جنوب العاصمة طرابلس خلال الفترة الماضية.

هذا وقدمت الشركة الشكر والتقدير على جهود الفنيين والمهندسين المبذولة والتي واصلت الليل بالنهار من أجل مصلحة الوطن والمواطن، بحسب ما ذكرت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء.